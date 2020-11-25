В Польше прогнозируют третью волну COVID-19 в феврале

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский прогнозирует в стране третью волну COVID-19 в феврале 2021 года, сообщает польское Radio eM.

"Если не проведем зимние каникулы дома, к сожалению, мы увеличим вероятность так называемой третьей волны, о которой уже говорят в Европе. Эта третья волна представляет собой еще одно скопление случаев заболевания в феврале, которое дополнительно совпадет с пиком сезона гриппа", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что ответственное поведение людей в праздничные дни может предотвратить третью волну коронавируса.

Тем временем в Польше за минувшие сутки зафиксировано 15 362 новых случая заражения коронавирусом. Скончались еще 674 человека, что является рекордом с начала эпидемии в стране.

В целом, по состоянию на 25 ноября, в Польше подтверждены 924 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая почти 15 тыс. летальных исходов.-0-