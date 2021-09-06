В Польше проходит акция протеста против установки колючей проволоки на границе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше перед зданием Сейма проходит акция протеста против установки ограждений из колючей проволоки на границе, сообщает телеканал TVN24.

Сегодня утром перед зданием польского Сейма в Варшаве началась акция протеста против установки ограждений из колючей проволоки на границе. Протестующие растянулись вдоль здания и держат в руках проволоку в знак солидарности с беженцами, удерживаемыми на границе.

"Наш протест - это попытка символически показать, как польское государство относится к политическим беженцам", - рассказали участники акции.

"Эти люди стоят на польской границе. Наше государство оставило их на так называемой нейтральной полосе. У них нет крыши над головой, они лишены горячего питания. Польское государство также не оказывало медицинской помощи", - заявил один из митингующих.

Участники протеста заявили, что намерены протестовать до 16.00. Затем польские депутаты соберутся в зале пленарных заседаний, чтобы обсудить постановление президента Анджея Дуды о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.-0-