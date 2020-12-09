В Польше проходит антиправительственная акция

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолюдная акция протеста проходит у здания правительства Польши в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС.

Сотни собравшихся протестуют против политики властей в области защиты климата.

"Мы не согласны с вето климатической политики ЕС", - заявили организаторы акции в социальной сети, подчеркнув, что решили продемонстрировать свое недовольство за день до саммита ЕС. "Движения в защиту климата и защитники прав человека объединяются", - подчеркнули они.

"Мы требуем, чтобы решения, которые премьер-министр Матеуш Моравецкий примет на следующем саммите Европейского союза, обеспечили нам безопасное и справедливое будущее. Как молодое поколение, мы не позволим политическим противоречиям решить нашу судьбу. В среду мы выходим на улицы со всей Европой и напоминаем вам, что голос молодежи имеет ключевое значение в борьбе с климатическим кризисом", - сообщили организаторы акции.

В месте демонстрации дежурят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители они призывают людей разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены. Полицейские пытаются формировать кордоны, преграждая путь колонне протестующих, которые заблокировали улицу у здания правительства. Однако им это не всегда удается. Толпа меняет маршрут или просто обходит полицейских.

Акция в защиту климата организована в Польше женским протестным движением, которое начало проводить массовые акции после принятия 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. После решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили более чем в 400 городах Польши. Сейчас люди выходят на улицы один раз в неделю. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.-0-