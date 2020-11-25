В Польше проходят акции протеста водителей такси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше сегодня проходят акции протеста водителей такси, сообщает польская информационная служба RMF24.

Протестующие требуют у правительства оказать им финансовую помощь. По словам демонстрантов, из-за пандемии коронавируса и карантинных мер они потеряли свой заработок, при этом вынуждены платить налоги.

Акции проходят во многих крупных городах страны. Таксисты на автомобилях медленно едут, затрудняя трафик, а также перекрывают дороги.

Одна из крупнейших акций протеста проходит сейчас в Варшаве. Колонна из сотен автомобилей движется к канцелярии премьер-министра. Протестующие намерены подать петицию с требованиями вице-премьеру Ярославу Качиньскому.-0-