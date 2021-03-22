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22 марта 2021, 10:01

В Польше произошло ДТП с украинским автобусом, есть погибший и пострадавшие

Фото РАР
Фото РАР

22 марта, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Подкарпатском воеводстве на юге Польши произошла авария с участием украинского пассажирского автобуса, в результате чего погиб один человек и еще четверо получили ранения.

ДТП произошло в понедельник после полуночи. Автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в овраг.

"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четверо доставлены в больницу", - заявил представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея.

Автомагистраль A4 в месте ДТП заблокирована, здесь работают спасатели, медики и полицейские.-0-

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