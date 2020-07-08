В Польше произошло землетрясение магнитудой 5,1

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня на территории Польши, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от польского города Зелена-Гура (население 119 тыс. человек) и в 208 км от чешской Праги (население 1,2 млн).

Вскоре после землетрясения произошел еще один подземный толчок магнитудой 3,5. Его очаг залегал на глубине 12 км, эпицентр находился в 66 км к северо-западу от польского Вроцлава (население около 640 тыс. человек).

Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.-0-