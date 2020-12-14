14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше пройдут суды над участниками женской демонстрации, которая прошла в Варшаве 13 декабря, сообщает польская информационная служба RMF24.

"После воскресных акций протеста против 60 человек были направлены в суд ходатайства о наказании, шесть протестующих наказаны штрафами, еще три человека арестованы", - сообщил пресс-секретарь управления полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

По его словам, во время акции протеста было опознано 212 человек, в санитарно-эпидемическую службу направлено 106 записей о несоблюдении карантинных мер.

"Конечно, мы согласны со всеми, кто говорит, что мы имеем дело с конституционным правом на протест, что каждый имеет право участвовать в собраниях. Но давайте помнить, что в конституции также указаны обязательства, связанные с соблюдением закона", - подчеркнул Сильвестр Марчак.

Акции протеста в Польше не утихают с 22 октября, когда Конституционный суд Польши принял решение об ужесточении закона об абортах.

13 декабря в Варшаве к традиционной женской демонстрации присоединились представители Союза предпринимателей Польши. Они недовольны политикой властей в области противодействия распространению COVID-19, из-за которой пострадали многие отрасли экономики.

Как сообщает Euronews, недовольство протестующих также вызывают действия полицейских в последние недели. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли слезоточивый газ, задерживали манифестантов.-0-