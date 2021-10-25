В Польше прошел митинг матерей в поддержку мигрантов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городке Михалово в минувшие выходные прошел митинг матерей в поддержку мигрантов, застрявших на границе, сообщает радио RMF24.

В акции под названием "Матери на границе" приняли участие женщины из разных регионов Польши, в том числе жены бывших президентов страны Иоланта Квасьневская и Анна Коморовская.

Участники акции призвали разрешить гуманитарным и медицинским организациям работать в зоне действия чрезвычайного положения. Женщины выкрикивали лозунги: "Детям не место в лесу", "В лесу собираем грибы, а не трупы", "Дети там умирают", "Кровь Моравецкого на наших руках", "Остановить облавы на границе".

"Мы должны сказать, что мы против этой власти, которая не видит людей, ищущих лучшей жизни для себя и своих близких", - заявила Иоланта Квасьневская. Она отметила, что сами поляки много лет пересекали западную границу, не сталкиваясь с подобными преградами. Иоланта Квасьневская добавила, что необходимо сделать все, чтобы медицинские службы, гуманитарные организации и журналисты были допущены в зону ЧП.

Участники акции также зачитали свой манифест: "Сегодня мы хотим выразить свое несогласие с бесчеловечным обращением с беженцами и унижением их достоинства в приграничной зоне и призываем правительство, которое само бездействует, разрешить гуманитарным и общественным организациям оказать медицинскую и юридическую помощь (мигрантам. - Прим. БЕЛТА). У польского государства достаточно инструментов, чтобы отделить тех, кто представляет угрозу, от тех, кто нуждается в помощи. Мы против стигматизации беженцев и использованию их трагедии в текущих политических целях".

Протестующие взяли с собой одежду, лекарства и продукты, чтобы передать мигрантам.

Власти Польши в связи с наплывом беженцев разместили на границе 6 тыс. солдат и ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате журналистов и гуманитарные организации больше не допускают к мигрантам в пограничной зоне. На этой неделе на польской границе был обнаружен мертвым еще один мигрант. По данным ООН, это уже восьмой подобный случай.

Ранее ряд правозащитных организаций обращался к польским властям с призывом обеспечить права мигрантов и предоставить им необходимую помощь.-0-