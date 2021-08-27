В Польше прошел митинг в знак солидарности с беженцами

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки человек вышли на акцию протеста возле села Уснаж-Гурны, недалеко от польско-белорусской границе, где застряли беженцы, сообщает газета Gazeta Wyborcza.Эта акция является "демонстрацией противодействия бесчеловечным действиям властей", сказали ее участники."Мы требуем, чтобы польские власти немедленно поместили этих беженцев в соответствующие центры, где в цивилизованных условиях они смогут ждать рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в Польше. Мы требуем прекратить клеветническую пропаганду против беженцев, распространяемую СМИ", - заявили участники в своем обращении.Во время демонстрации раздавались лозунги: "Люди приготовили для людей ад", "Будете смотреть, как они умирают?", "Мы видим полицейских, стоящих перед нами, как символическую границу человечности и порядочности", - сказал один из демонстрантов.Ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. Соответствующее заявление было размещено на сайте представительства УВКБ в Польше. В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.-0-