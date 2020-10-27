В Польше противники запрета абортов перекрыли дороги

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

26 октября акции охватили, по словам организаторов из числа защитников прав женщин, около 150 польских городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков. Польские СМИ сообщают о том, что многие участники акций держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку. Полиция с трудом не допустила столкновения этой группы с другими демонстрантами - чтобы не допустить избиений, полиция применила перцовый газ.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский призвал участников демонстраций избегать провокаций. "Не позволяйте своему гневу подталкивать вас к действиям, которые затрагивают невинных людей", - сказал он. Также Тшасковский попросил демонстрантов носить маски и дистанцироваться, сообщает Польское радио.

"Полиция будет работать, чтобы нейтрализовать последствия протестов, облегчить движение транспорта и организовать объездные дороги", - заявил Мариуш Цярка из Главного управления полиции Польши. Он призвал протестующих выполнять указания полиции, соблюдать закон.

По всей стране в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек - в автомобилях, на велосипедах или пешком они блокировали движение на дорогах, сообщает Reuters. В Кракове протесты прошли под лозунгом "Это война".

22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен первыми протестами в тот же день - в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек.

"Решение Конституционного суда означает тотальный запрет на аборты, потому что 98% легальных абортов в Польше проводится из-за пороков развития плода", - заявила глава польской неправительственной организации "Федерация женщин и планирования семьи" Кристина Кацпура.

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи местной католической церкви.

Законодательство в отношении абортов в Польше - одно из самых жестких. Прервать беременность разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.-0-