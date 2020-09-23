В Польше разработали препарат от коронавируса

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люблинская биотехнологическая компания Biomed Lublin объявила об успешном завершении первого этапа производства препарата от Covid-19, сообщает RMF24.

Лекарство было создано на основе плазмы выздоравливающих пациентов и людей, бессимптомно перенесших заболевание.

Разработчики препарата сообщают, что, если он успешно пройдет клинические испытания, Польша станет первой страной в мире, создавшей эффективное лекарство против коронавируса.-0-