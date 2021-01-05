В Польше разразился скандал: известные люди привились от COVID-19 без очереди

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше 27 декабря стартовала вакцинация против коронавируса. В числе первых вакцину получили популярные деятели культуры и политики. По этой причине разразился скандал, сообщает телеканал TVN24.

Как стало известно, прививки сделаны актрисе Кристине Янда, Марие Северин и Виктору Зборовскому, а также бывшему премьер-министру, а ныне депутату Европарламента Лешеку Миллеру. Они признались, что провакцинировались. Пока неясны причины, как их имена могли попасть в список для получения противокоронавирусного препарата.

На пресс-конференции, состоявшейся 5 января, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тыс. злотых ($70 тыс.) за вакцинацию от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди.

Прививки уже сделали 85 тыс. человек, в страну поступило 670 тыс. доз вакцины. С 15 января стартует бесплатная и добровольная вакцинация для желающих. Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, подтверждающий наличие прививки.-0-