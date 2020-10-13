В Польше региональные аэропорты оказались на грани банкротства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:39 Президент Казахстана поручил правительству держать под строгим контролем эпидситуацию В мире
14:35 Около 100 изданий представлено на выставке "Нежная, милая, добрая" в НББ Культура
14:28 Шахтеры в Кривом Роге более 40 суток протестуют против низкой зарплаты В мире
14:23 Две бельгийские провинции ввели комендантский час из-за коронавируса В мире
14:16 Марта Данусевич дебютирует на сцене Большого театра в опере "Иоланта" 17 октября Культура
14:01 Минчанин реализовал знакомым более 620 литров краденого топлива Происшествия
13:58 Тепло подали в 30% жилых домов Минска Регионы
13:55 ВОЗ расширит содействие Азербайджану и Армении в борьбе с пандемией В мире
13:48 Подача тепла в жилые дома начнется в Гродно с 14 октября Регионы
13:42 В Турции от отравления контрафактным алкоголем умерли более 40 человек В мире
13:36 ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта Происшествия
13:32 В Осиповичах задержали поджигателя Происшествия
13:31 В Польше региональные аэропорты оказались на грани банкротства В мире
13:30 Движение на развязке пр.Победителей и ул.Орловской в Минске откроют в ночь на 19 октября Регионы
13:29 Беларусь планирует сократить импорт природного газа Экономика
13:27 Доллар на торгах 13 октября подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:26 В университете МЧС стартовали вступительные испытания на факультет безопасности жизнедеятельности Общество
13:26 Более 90% женщин с начальными стадиями рака молочной железы удается вылечить Общество
13:26 Возбуждено уголовное дело по факту забрасывания Советского РУВД Минска коктейлями Молотова Происшествия
13:20 Караник: технопарки дают возможность претворить в жизнь инновационные идеи Регионы
13:16 Боксеры шести стран выступают в Минске на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
13:09 Матч футбольной Лиги наций между Беларусью и Казахстаном пройдет со зрителями Спорт
13:08 Беларусь и Сирия подтвердили неизменность взаимной поддержки на международной арене Общество
13:05 Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году увеличится в 1,5 раза Экономика
13:00 Красный Крест выражает надежду на соблюдение прекращения огня в Нагорном Карабахе В мире
13:00 Олимпиада в Токио будет максимально безопасной - оргкомитет Спорт
12:59 Антивирусные тачеры разработали в Могилеве Технологии
12:52 Промышленный сектор в январе-сентябре увеличил закупки металла на БУТБ на 3% Экономика
12:49 Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП Экономика
12:47 Более 680 т плодоовощной продукции уже заложено в стабфонд Минска Регионы
Все новости
Все новости
В мире
13 октября 2020, 13:31

В Польше региональные аэропорты оказались на грани банкротства

Фото RMF FM
Фото RMF FM

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные аэропорты в Польше оказались на грани банкротства из-за ограничительных мер, введенных в стране в связи с распространением коронавируса, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

"Тысячи рабочих мест находятся под угрозой в польской авиационной отрасли. Некоторые аэропорты уже сообщают, что они могут потерять ликвидность", - предупреждает Ассоциация региональных аэропортов страны.

Запрет на полеты в Польшу действовал 108 дней, в течение которых аэропорты практически не получали доход. Серьезное сокращение пассажиропотока произошло в аэропортах Познани, Вроцлава, Катовице и Гданьска. В прошлом году они обслужили миллионы пассажиров, в этом году пассажиропоток снизился более чем на 60%.

Сейчас многие аэропорты ждут обещанной финансовой поддержки со стороны государства. В конце мая власти Польши пообещали разделить почти 143 млн злотых ($37,6 млн) между 14 действующими аэропортами страны. Однако деньги по-прежнему не выделены.

Представители Ассоциации региональных аэропортов подчеркивают, что прямого финансирования недостаточно. Необходима долгосрочная программа поддержки и развития региональных аэропортов, потому что кризис в авиационной отрасли, вызванный коронавирусом, глубокий, а возврат к прежнему уровню пассажиропотока может занять до четырех лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиация Польша
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Президент Казахстана поручил правительству держать под строгим контролем эпидситуацию
Фото Укринформ Шахтеры в Кривом Роге более 40 суток протестуют против низкой зарплаты
Фото Reuters Две бельгийские провинции ввели комендантский час из-за коронавируса
Фото из архива ВОЗ расширит содействие Азербайджану и Армении в борьбе с пандемией
Фото TRT В Турции от отравления контрафактным алкоголем умерли более 40 человек
Фото АзерТАдж Красный Крест выражает надежду на соблюдение прекращения огня в Нагорном Карабахе
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается
Топ-новости
Лукашенко о тружениках села: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми
Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей
ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта
Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества
Минздрав предупредил о фейковых сообщениях об участии в испытаниях вакцины "Спутник V"
Возбуждено уголовное дело по факту забрасывания Советского РУВД Минска коктейлями Молотова
Дзермант: важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября
Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич
Беларусь планирует сократить импорт природного газа
Беларусь и Сирия подтвердили неизменность взаимной поддержки на международной арене
Караник: технопарки дают возможность претворить в жизнь инновационные идеи
Имплантат для предотвращения перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ
Дарья Кисель завоевала серебро на Европейском юношеском турнире ТОП-10 по настольному теннису
Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году увеличится в 1,5 раза
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.