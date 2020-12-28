В Польше с 28 декабря введены новые карантинные ограничения

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с 28 декабря по 17 января из-за пандемии коронавируса введены новые карантинные ограничения, сообщает телеканал TVN 24.

В частности, ограничения касаются работы торговых центров. При соблюдении социального дистанцирования и санитарных правил разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, книжным и зоомагазинам, магазинам бытовой химии, мебельным и автомагазинам. При этом в продуктовых магазинах людей пожилого возраста будут обслуживать с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00.

Все горнолыжные склоны и подъемники в Польше будут закрыты для туристов. Однако профессиональные спортсмены смогут продолжить тренировки. До 17 января будут также закрыты бассейны, тренажерные залы, фитнес-центры. Не будут работать ночные клубы и развлекательные центры. Ресторанам разрешено работать только по доставке еды и навынос.

Граждане, прибывающие в Польшу на организованном транспорте, должны будут проходить обязательный 10-дневный карантин.

Вводится и запрет на передвижение жителей Польши в новогоднюю ночь с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января. Без ограничений смогут передвигаться люди, выполняющие служебные обязанности.-0-