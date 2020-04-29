29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с 4 мая возобновят работу отели и торговые центры, что предполагает второй этап снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса в стране, сообщает "Радио Польша".

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, снятие ограничений призвано возобновить экономическую жизнь страны. "Убеждены, что нам удалось установить определенный контроль над эпидемией коронавируса. В то же время мы не можем быть уверены, что полностью контролируем вирус. Мы не знаем, чего можно ожидать через месяц-два-три. Мы должны действовать осторожно и гибко, поэтому последовательно открываем экономику, при этом нисколько не ослабляем норм безопасности и социального дистанцирования", - отметил польский премьер.

Матеуш Моравецкий добавил, что с 4 мая будут открыты некоторые музеи и библиотеки, а также спортплощадки, на которых смогут заниматься до шести человек.-0-