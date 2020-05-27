В Польше с 6 июня откроются кинотеатры и другие учреждения культуры

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с 6 июня откроются театры, кинотеатры и другие учреждения культуры. Об этом заявил министр культуры Петр Глински, сообщает польская радиостанция RMF 24.

"У учреждений культуры появится возможность, но не обязанность, возобновить деятельность с 6 июня. Некоторым театрам важнее открыться раньше, чтобы закончить сезон, прерванный эпидемией коронавируса. У других есть возможность повременить и лучше подготовиться к большим премьерам. Откроются кинотеатры - организаторы различных кинопоказов хотят приступить к работе как можно скорее. Каждое из учреждений культуры будет возобновлять деятельность по усмотрению руководства", - пояснил Петр Глински.

Также все учреждения культуры будут работать по определенным правилам. Например, только половина мест в театрах и кинотеатрах может быть занята зрителями. При этом ношение масок для посетителей будет обязательным.

С 30 мая будут разрешены концерты под открытым небом. Однако количество зрителей будет ограничено до 150 человек.-0-