В Польше с начала года задержаны 85 украинцев за нелегальную переброску мигрантов через границу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с начала 2021 года задержаны 85 граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook посольства Украины в Польше.

"Согласно полученным дипломатическими и консульскими учреждениями Украины сообщениям от польских правоохранительных органов, в 2021 году в различных воеводствах Республики Польша задержаны 85 граждан Украины за оказание содействия нелегальным мигрантам в незаконном пересечении государственной границы Республики Польша", - говорится в сообщении.

По данным посольства Украины, в отношении более трети указанных граждан открыты уголовные производства, к ним применена мера пресечения в виде ареста. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 8 лет.

К другим задержанным гражданам Украины применено административное наказание в виде принудительной депортации с последующим запретом на въезд на территорию Польши, а соответственно и в страны ЕС, на 5 лет.-0-