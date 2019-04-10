В Польше школьные экзамены проходят на фоне забастовки учителей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на продолжающуюся забастовку учителей, в Польше сегодня начались школьные экзамены. Об этом сообщает
Председатель Центральной экзаменационной комиссии Марцин Смолик сказал, что в подавляющем большинстве школ экзамены проходят в соответствии с графиком. Он отметил, что, по данным окружной комиссии в Гданьске, исключением являются две школы в этом городе.
"Директор окружной комиссии и местные органы делают все, чтобы завтра экзамен прошел беспрепятственно. Для этого предпринимаются определенные меры. К этому времени мы не располагаем информацией об отмене экзаменов в остальной части страны", - отметил Марцин Смолик.
Сегодня, 10 апреля, в Польше проводится экзамен по гуманитарным предметам. На 11 апреля запланирован экзамен по математике и естественным наукам, на 12 апреля - по иностранным языкам.
Накануне президент страны Анджей Дуда призвал бастующих учителей приостановить протесты на время предстоящих экзаменов, которые могут оказаться под угрозой срыва.
Общенациональная забастовка учителей, начавшаяся в Польше 8 апреля, продолжается до сих пор. Ее участники требуют улучшения условий труда для работников образования. Председатель Союза польских учителей Славомир Броняж заявил, что к протестам присоединились 15 тыс. польских школ, что составляет 74% от общего числа.-0-
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