В Польше смерч повредил более 100 зданий

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от польского Люблина смерч повредил более ста зданий, сообщает радиостанция RMFFM .

Смерч прошел через район Войцехов недалеко от Люблина. В результате инцидента один человек был ранен, ветер повредил 120 зданий, в том числе 42 жилых дома. В пострадавшем районе создан кризисный штаб. Проводятся спасательно-восстановительные работы. Первоочередное внимание уделяется возобновлению энергоснабжения.

"Я еду в район Люблина, где сегодня ураган нанес большой ущерб, уничтожив имущество жителей сел и городов. Мы часто беспомощны перед лицом стихии, но ответственное государство не может оставить граждан в одиночестве в такой сложной ситуации", - написал в своем твиттер-аккаунте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.-0-