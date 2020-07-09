В Польше столкнулись военный автомобиль и грузовик

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль американской армии столкнулся с польским грузовиком в местности Конотоп в Западно-Поморском воеводстве Польши. Об этом сообщил телеканал Polsat.

По его информации, двое американских военнослужащих попали в больницу. Их жизни вне опасности.

Происшествие случилось на региональной дороге между городами Калиш-Поморский и Дравско-Поморске, где расположен полигон и дислоцированы солдаты США.

По неофициальным данным, во время дождя американский грузовик с превышением скорости съезжал с холма, на повороте его вынесло на встречную полосу. Там и произошло столкновение. Оба грузовика попали в придорожный ров.

Дорога временно заблокирована.-0-