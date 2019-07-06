В Польше три человека погибли от взрыва газа

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека стали жертвами взрыва бытового газа в городе Бытом в Шленском воеводстве на юге республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Все жители дома эвакуированы. Погибла женщина и двое детей, еще четыре человека госпитализированы.
Причиной произошедшего был взрыв баллона с газом, после которого вспыхнул пожар. Он уже потушен. Специалисты проверяют здание. По предварительным данным, эвакуированные жители пока не смогут вернуться в свои квартиры.-0-
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