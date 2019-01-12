В Польше в шахте произошло землетрясение

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.При подземном толчке в шахте в западном польском городе Польковице обвалилась порода и завалила горняков. Один шахтер погиб, шестеро пострадали. Об этом сообщает портал TVP Info.

Подземный толчок произошел утром 12 января. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Подземный толчок был "спонтанным". В шахте такие толчки происходят каждый день.-0-