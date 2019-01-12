В Польше в шахте произошло землетрясение

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.При подземном толчке в шахте в западном польском городе Польковице обвалилась порода и завалила горняков. Один шахтер погиб, шестеро пострадали. Об этом сообщает портал TVP Info.
Подземный толчок произошел утром 12 января. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Подземный толчок был "спонтанным". В шахте такие толчки происходят каждый день.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.473 BYN
|2.482 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.196 BYN
|3.217 BYN