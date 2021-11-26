В Польше в центре для иностранцев мигранты устроили бунт

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа мигрантов, которые содержатся в Польше в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, устроила бунт. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны страны Иоанна Конечняк, сообщает ТАСС.

Бунт вспыхнул в центре для иностранцев в местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. По словам Иоанны Конечняк, около 100 мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя "Свободу!" и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

"Ситуация напряженная, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев. Центр окружен несколькими заборами, ни один из них не был пересечен", - цитирует слова Конечняк Польское агентство печати.

На место происшествия были направлены дополнительные пограничники, а также полиция и пожарные.

Центр в Венджине был создан в сентябре, когда увеличилось число нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу через польско-белорусскую границу. Там сейчас находятся около 600 иностранцев. Большинство из них - граждане Ирака и Афганистана.-0-