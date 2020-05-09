В Польше в центре ядерных исследований произошел пожар

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло в польском Национальном центре ядерных исследований в городе Сверк. Как сообщает польское Агентство ядерных исследований, выброса радиоактивных веществ в результате не произошло, и ничего не угрожает людям и экологии, передает ТАСС.

"Пожар не затронул часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества. На место была вызвана Государственная пожарная служба", - сообщило агентство.

"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивного загрязнения обнаружено не было, - цитирует ТАСС заявление агентства. - Автоматическая система радиационного мониторинга NCBJ не обнаружила выбросов в окружающей среде".

"Здание завода по производству радиоизотопов не связано со зданием, где находится исследовательский реактор "Мария" или какой-либо другой ядерный объект на территории центра в Сверке, угроз для безопасности этих объектов не было", - отметили в агентстве.-0-