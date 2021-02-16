В Польше вновь растет число заражений коронавирусом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше вновь наблюдается тенденция к росту числа случаев заражения коронавирусом. Об этом завил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

"Изменение тенденции становится фактом. Сегодняшний результат - 5178 новых случаев заражения - на 1000 больше, чем неделю назад. Тенденция недельного роста (7-дневная скользящая средняя) - положительная впервые с середины ноября (без учета аномалий после праздников)", - написал министр в Twitter.

За минувшие сутки от коронавируса в Польше скончались 196 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 1 596 673, из них 41 028 человек скончались.

Ранее глава Минздрава предупредил, что в случае роста числа инфекций правительство может принять решение о повторном ужесточении ограничений, которые недавно были ослаблены в связи с улучшением эпидемической ситуации в стране. Адам Недзельский, в частности, упомянул о событиях в Закопане в выходные дни, где туристы устраивали вечеринки на улицах, не заботясь о дистанции и забыв о масках. Министр назвал поведение туристов глупым и безответственным и отметил, что вопрос о восстановлении ограничений является открытым.-0-