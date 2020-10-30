В Польше вновь выявили рекордное число новых зараженных COVID-19 - более 21 тыс.

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 24 часа в Польше подтверждено 21 629 новых случаев заражения коронавирусом - максимум за все время, 202 пациента умерли. Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24.

В последнее время в Польше суточный прирост числа заразившихся неуклонно увеличивается. Предыдущий рекорд по количеству заболевших фиксировался 29 октября, когда стало известно о 20 156 новых инфицированных, 28-го было выявлено 18 820 больных, а 27-го - 16,3 тыс.

По последним данным, общее число зараженных в Польше составляет 340 834, с момента вспышки скончался 5 351 инфицированный.

Согласно ежедневному отчету Министерства здравоохранения Польши, в данный момент госпитализированы 15 444 больных COVID-19. Всего в стране зарезервировано под зараженных коронавирусом 23 111 коек. За последние сутки были госпитализированы 813 пациентов с COVID-19, более 5,5 тыс. пациентов выписаны. Общее число выздоровевших в Польше превысило 135 тыс.

По всей республике в связи с ростом заболеваемости COVID-19 создаются временные больницы. Первый подобный госпиталь открылся на Национальном стадионе в Варшаве. В будущем в этом медицинском учреждении одновременно смогут пройти лечение 1,2 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Сейчас там будет установлено 300 больничных коек. В течение недели их число возрастет до 500. Такие учреждения должны появиться в столице каждого воеводства. Во временных больницах будет доступно 10 тыс. коек, сообщает "Польское радио".

В связи с ростом заболеваемости власти Польши несколько недель назад приняли решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд других ограничений в магазинах, общественном транспорте и учреждениях культуры. В республике закрыты для посетителей рестораны, кафе и бары, работающие только навынос. Все школьники, за исключением начальных классов, перешли на дистанционное обучение. Подростки до 16 лет в дневное время могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Введен запрет собираться в группы более пяти человек, если речь не идет о живущих под одной крышей. Пенсионеров старше 70 лет настоятельно просят оставаться дома, продукты для этой категории граждан доставляют волонтеры, сообщает ТАСС.

Всю последнюю неделю в разных городах Польши проходят массовые акции протеста против решения Конституционного суда республики, ограничивающего право на аборт. В демонстрациях принимают участие тысячи человек. Власти страны видят в происходящем фактор, значительно способствующий распространению коронавируса, и просят прекратить манифестации. Протестующие пока не намерены останавливать свою деятельность. 30 октября в Варшаве запланированы очередные массовые шествия.-0-