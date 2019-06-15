В Польше во время авиашоу разбился самолет

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился во время авиационного шоу в городе Плоцк, пилот погиб, сообщает ТАС со ссылкой на местных спасателей.
Самолет упал в реку Висла во время выполнения фигуры "штопор".
"Упавшим самолетом управлял пилот из Германии", - сообщил журналистам один из участников авиашоу Томаш Бушевский. "Он делал штопор, начинал выполнение акробатических трюков. Пилот не смог вывести Як-52 из этой фигуры и ударился об воду", - добавил он.-0-
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