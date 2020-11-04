В Польше впервые зафиксировано более 24 тыс. зараженных COVID-19 за сутки

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новым коронавирусом в Польше за сутки увеличилось на 24 692, умерли 373 пациента. Это самые высокие показатели за всю эпидемию, сообщает польская информационная служба RMF24.

С 4 марта, когда в Польше был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 439 536 человек, умерли 6475, выздоровели 168 960. За все время эпидемии в стране было сделано более 4,9 млн тестов на коронавирус.

С октября в республике суточный прирост числа заразившихся неуклонно увеличивался. Последний максимум по числу заболевших был зафиксирован 31 октября, когда стало известно о 21 897 новых инфицированных, максимум по летальным исходам был отмечен 29 октября - за сутки умер 301 человек. В республике заканчиваются места в больницах, на Национальном стадионе в Варшаве оборудовали временный госпиталь для зараженных COVID-19.

В польских больницах сейчас размещены 18 654 пациента с коронавирусом, 1625 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На данный момент в стране имеются 27,1 тыс. коек для ковидных больных и 2 тыс. аппаратов ИВЛ, сообщает ТАСС.

В Польше с марта сохраняется объявленный властями режим эпидемии. В связи с начавшимся осенью ростом заболеваемости польское правительство приняло решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд других ограничений в магазинах, общественном транспорте и учреждениях культуры. Рестораны, кафе и бары работают только навынос. Все школьники, за исключением начальных классов, перешли на дистанционное обучение. Пенсионеров старше 70 лет настоятельно просят оставаться дома, продукты для этой категории граждан будут доставлять волонтеры.

3 ноября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский представил третью версию правительственной стратегии борьбы против эпидемии коронавируса, сообщает "Польское радио". По его словам, правительство сосредоточилось на расширении и преобразовании больничной инфраструктуры для пациентов с COVID-19. Министр отметил, что основное внимание будет уделено созданию дополнительных изоляторов, количество которых увеличится с 6,5 тыс. до 10 тыс. Адам Недзельский рассказал, что в изоляторы отправятся пациенты, которые не нуждаются в стационарном лечении, но в то же время не могут оставаться дома. Ожидается также увеличение количества инфекционных больниц.

Изменится и метод финансирования ухода за пациентами с COVID-19, правительство будет просить больницы переводить пациентов, не нуждающихся в интенсивной терапии, в изоляторы. Минздрав Польши также намерен внедрить систему ухода на дому, пилотная версия которой уже запущена в Малопольском воеводстве.

Адам Недзельский добавил, что новая стратегия также предполагает использование экспресс-тестов для диагностики, результаты которых будут приравниваться к результатам тестов ПЦР.

Изменения коснутся и карантина. Согласно новой стратегии, граждане, которые проживают с человеком, получившим положительный результат теста на коронавирус, будут отправляться на карантин автоматически.-0-