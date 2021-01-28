В Польше вступил в силу закон об абортах, в стране возобновились протесты

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Польши опубликовало в "Вестнике законов" решение Конституционного суда о запрете абортов по причине патологии плода, сообщает польский информационный портал радио RMF FM. Таким образом, резонансный закон, вызвавший в стране массовые протесты, вступил в силу.

Вечером 27 января, после публикации обоснования решения о запрете абортов Конституционным судов, противники ужесточения закона об абортах вышли на акции протеста во многих городах страны. В частности, протесты прошли в Варшаве, Кракове, Лодзи, Познани, Гданьске, Катовице.

Протест в Варшаве принял форму марша. Демонстранты прошли колонной возле штаб-квартиры правящей партии "Право и справедливость", которая стала инициатором запрета на аборты, а также возле здания Конституционного суда. Некоторые из демонстрантов одели зеленые банданы, ссылаясь на демонстрации сторонников абортов в Аргентине. Были запущены сигнальные ракеты.

Ожидается, что инициаторы протестов в ближайшие дни объявят о новых акциях.

Конституционный суд Польши 22 октября постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны, поскольку человеческая жизнь является ценностью на всех этапах развития и должна охраняться законом. Решение принято большинством голосов. Запрос по этому поводу был подан в 2019 году группой из более чем сотни депутатов Сейма. Ранее закон допускал убийство нерожденного ребенка из-за дородовой инвалидности или болезни, если беременность представляет угрозу для жизни матери, а также в случае, когда беременность наступает в результате насильственных действий.

Решение об ужесточении закона об абортах вызвало огромный резонанс в польском обществе и вылилось в массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Протестующие требовали в том числе отставки правительства и ухода лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.-0-