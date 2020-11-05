В Польше второй день подряд фиксируется рекордное число заражений COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Польши сообщил о 27 143 новых случаях коронавируса, зафиксированных за последние сутки, 367 человек из инфицированных умерли. Это самый высокий показатель с начала эпидемии, сообщает RMF24.

По данным ведомства, предыдущий рекорд был зафиксирован 4 ноября - 24 692 случая. Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировано 466 679 случаев заражения и 6842 смерти.

За минувшие сутки выздоровел 8721 человек. Всего количество выздоровлений выросло до 177 681.

4 ноября власти Польши объявили о введении новых ограничений в стране, которые начнут действовать с 7 ноября и продлятся минимум до 29 ноября.

По решению властей полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке. Ученики всех классов школ с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение. По заявлению премьер-министра Матеуша Моравецкого, если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тыс. жителей, в стране будет введен национальный карантин.-0-