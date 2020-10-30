В Польше за организацию женского марша будут судить 14-летнюю девочку

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Ольштыне будут судить 14-летнюю девочку, которая подозревается в организации акции протеста против ужесточения закона об абортах, сообщает польское радио RMF FM.

Девушка 26 октября шла во главе женского марша и вместе с другими демонстрантами скандировала лозунги против решения Конституционного суда Польши об ужесточении закона об абортах.

По неофициальной информации, девушку опознал начальник муниципальной полиции Ольштына. Было установлено, что юной участнице демонстрации всего 14 лет.

Испугавшись возможного наказания, девочка через полицейский мегафон призвала протестующих разойтись, и, по словам очевидцев, многие к призыву прислушались.

Милиционеры передали подростка бабушке, которая также участвовала в акции протеста.

Дата заседания суда пока не уточняется. Всего после митингов 26 октября в Ольштыне в суд было подано 17 ходатайств о наказании протестующих.

Ранее национальный прокурор Польши Богдан Свенчковский подготовил руководство для следователей о том, как обращаться с организаторами протестов. В документе, который был разослан во все региональные прокуратуры страны, Богдан Свенчковский, в частности, приказывает следователям привлечь к ответственности организаторов протестов, а также подстрекателей.

Национальный прокурор напоминает, что из-за пандемии коронавируса собрания при участии более 5 человек не допускаются. По его мнению, разжигание массовых протестов является преступлением против общественной безопасности, поскольку ведет к "распространению инфекционного заболевания".

Согласно законам, организаторам польских акций протеста грозит до 8 лет лишения свободы.

На вторую половину дня в Варшаве намечен масштабный женский марш "За Варшаву". Лидеры протестов заявили, что их акции не завершатся сегодняшним маршем. На 2 ноября запланированы новые акции в крупных городах, а 3 ноября - так называемая цепочка солидарности в небольших городах страны.-0-