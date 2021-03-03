В Польше за сутки число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось вдвое

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в Польше зарегистрировано 15 698 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Вальдемара Краску.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 309 человек. Для сравнения, днем ранее было зафиксировано 7937 новых заражений коронавирусом и 216 смертей.

По словам Вальдемара Краски, в сложившейся ситуации необходимо серьезно подойти к действующим эпидемическим ограничениям. "К сожалению, это очередной для нас сигнал о том, что пандемия не отступает и что мы забываем о действующих эпидемических ограничениях. Мы должны их очень внимательно соблюдать и подходить к этой ситуации со всей серьезностью", - сказал Вальдемар Краска.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что новая волна эпидемии набирает обороты.

Правительство Польши уже приняло решение открыть в 9 воеводствах страны временные больницы для пациентов с коронавирусом, сообщает радио RMF FM. Как заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, третья волна коронавируса уже начинает сказываться на больничной инфраструктуре.-0-