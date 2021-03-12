В Польше за сутки зафиксировано почти 19 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше за минувшие сутки зафиксировано 18 775 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает "Радио Польша".

По данным Минздрава страны, за сутки из-за коронавируса умер 351 человек, у большинства наблюдались сопутствующие заболевания.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что с 15 марта на две недели вводится локдаун в Мазовецком и Любушском воеводствах. Это результат лавинного роста случаев заболевания коронавирусом в этих воеводствах в последние дни.

"В этих воеводствах будут закрыты гостиницы, ограничена работа торговых центров, будут закрыты кино, театры и другие культурные учреждения. Также будут закрыты те заведения, в которых до сих пор можно было заниматься физической активностью, речь идет о спортивных объектах, бассейнах и саунах", - сказал глава Минздрава.

Адам Недзельский не исключает возвращения общенациональных коронавирусных ограничений в Польше в ближайшее время. В связи со сложной эпидемической ситуацией министр здравоохранения призывает поляков оставаться дома.

С начала пандемии в Польше подтверждены 1 млн 868 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая почти 47 тыс. летальных исходов.-0-