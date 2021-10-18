В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов из Ирака

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу в Польше.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. "Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении польских пограничников.

В последние недели Варшава разместила на 400-километровой линии польско-белорусской границы тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела режим ЧП, запретив журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций доступ в приграничные районы.

На этом фоне 17 октября тысячи людей вышли на акцию протеста в Варшаве с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе. Протестующие несли транспаранты с надписями "Прекратите пытки на границе!" и "Никто не является нелегалом!". Демонстрантов возмущает тот факт, что выдворенные с территории Польши мигранты рискуют замерзнуть на границе. За последнее время на восточной границе ЕС умерли семь человек.-0-