В Польше задержан бывший вице-премьер, критиковавший правящую партию

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши задержало по подозрению в отмывании средств адвоката Романа Гертыха, ранее выступавшего с критическими заявлениями в отношении польских властей. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

О задержании заявил в Twitter сам Роман Гертых, который, по данным СМИ, ведет несколько дел против членов правящей консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗИС). Гертых призвал сторонников не допустить из-за своего задержания отвлечения внимания от катастрофических действий правительства в лице представителей ЗИС.

По данным польских официальных лиц, наряду с Гертыхом под стражу заключены еще 10 человек. В квартире юриста прошел обыск.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин отметил, что задержание Гертыха связано с уголовным делом, имеющим отношение к мошенничеству и отмыванию денег.

В Совете адвокатов Польши (NRA) уже заявили, что крайне озабочены ситуацией с Гертыхом, занимавшим ранее посты заместителя премьер-министра и министра национального образования и науки. Юрист пользуется в Польше большим влиянием, одним из его клиентов являлся, в частности, экс-председатель Европейского совета Дональд Туск.-0-