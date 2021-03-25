В Польше зафиксировали новое рекордное число заражений COVID-19 за сутки

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в Польше зафиксировали 34 151 новый случай заражения коронавирусом, это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает телеканал TVN24.

Прошлый антирекорд был зафиксирован вчера, когда было выявлено почти 30 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Минздрава Польши, 520 инфицированных умерли. В больницах продолжают находиться более 27 тыс. человек. Количество коек, занятых пациентами с COVID-19, за сутки увеличилось на 607, а количество пациентов, получающих аппараты искусственной вентиляции легких, увеличилось на 83.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Польши ввели национальный локдаун. С 20 марта по 9 апреля по всей стране ограничена деятельность торговых центров, закрыты бассейны, сауны, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения. Учащиеся 1-3 классов школы вернулись к дистанционному обучению.

По данным Минздрава Польши, всего с начала пандемии в стране зафиксировали 2 154 821 случай заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 50 860.-0-