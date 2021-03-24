В Польше зафиксировали рекордное число заражений COVID-19 за сутки - почти 30 тыс. случаев

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Польше за прошедшие сутки выросло на 29 978, этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Об этом сообщает телеканал TVN24.

По данным Минздрава Польши, за сутки из-за коронавируса в стране умерли 575 человек. Предыдущий суточный антирекорд по количеству заражений зафиксирован 7 ноября прошлого года. В тот день было выявлено почти 28 тыс. новых случаев заболевания.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Польши ввели национальный локдаун. С 20 марта по 9 апреля по всей стране ограничена деятельность торговых центров, закрыты бассейны, сауны, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения. Учащиеся 1-3-х классов школы вернулись к дистанционному обучению.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксирован 2 120 671 случай заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 50 340.-0-