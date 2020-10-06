В Польше зафиксирован новый рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше за минувшие сутки зафиксировано 2236 новых случаев заражения COVID-19. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии в стране, сообщает "Польское радио".

По данным Минздрава Польши, от COVID-19 скончались 58 человек, что также является суточным рекордом с начала пандемии. Коронавирус унес жизни пациентов в возрасте от 46 до 91 года, у большинства из которых наблюдались сопутствующие заболевания.

В целом, по состоянию на 6 октября, в Польше подтверждены более 104 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 2717 летальных исходов и более 74 тыс. выздоровевших.

Между тем вирусолог из Польского национального института общественного здоровья Влодзимеж Гут заявил, что большинство новых заражений в Польше носят "выходной" характер. "В основном заражения происходят по выходным, и через 5-6 дней после них вновь регистрируются вспышки пандемии. Поэтому если нет острой необходимости, лучше ограничить свои контакты и выходы в публичные места настолько, насколько это возможно. К счастью, нам сейчас доступно много способов коммуникации друг с другом", - отметил эксперт.

По мнению вирусолога, если правила и ограничения будут соблюдаться, количество новых заражений уменьшится. "Если в Польше хотя бы 80% населения будут их соблюдать, то ситуацию вскоре получится стабилизировать, - отметил Влодзимеж Гут. - В настоящее время мы находимся в фазе наиболее интенсивного роста числа заболевших с начала пандемии".-0-