В Польше зафиксирован первый случай заражения британским штаммом COVID-19

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Польши, в Малопольском воеводстве, зафиксирован первый случай заражения британским штаммом COVID-19, сообщает PAP.
Информацию об обнаружении британского штамма опубликовала медицинская лаборатория, которая занимается исследованиями образцов коронавирусной инфекции в Польше.
Представитель Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что информацию о выявлении первого случая британского варианта COVID-19 в стране передали в Международную систему отчетности о распространении вируса. По его словам, на следующей неделе группа ученых начнет исследование, которое поможет оценить масштабы распространения британского штамма в Польше.
Британский вариант коронавирусной инфекции был впервые зафиксирован в Великобритании в декабре 2020 года.-0-