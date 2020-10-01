В Польше зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 с начала пандемии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше за минувшие сутки зафиксировано 1967 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным показателем с начала пандемии, сообщает "Польское радио".

Предыдущий рекорд - 1587 случаев заболевания - был отмечен 25 сентября.

По данным Минздрава Польши, больше всего зараженных в Малопольском воеводстве и Мазовецком воеводстве, в котором находится столица страны Варшава.

Всего за последние сутки из-за коронавируса в Польше умерли 30 человек в возрасте от 43 до 92 лет, у 29 из них были ранее существовавшие сторонние заболевания.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксирован 93 481 случай заражения коронавирусом, 70 401 человек вылечился. Умерли 2543 пациента.-0-