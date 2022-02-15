В Польше зафиксирована рекордная инфляция с 2000 года

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше в январе зафиксирована инфляция в 9,2%. Это самый высокий уровень с ноября 2000 года, сообщает польский информационный портал радио RMF 24.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, в декабре 2021 года инфляция составила 8,6%.

Рост инфляции в Польше прежде всего связан с повышением цен на электроэнергию и газ. Более дорогая энергия привела к повышению цен почти на все товары в польских магазинах, включая продукты питания.

Эксперты прогнозируют, что в феврале инфляция может несколько снизиться в связи с временным снижением НДС в Польше. Пониженная ставка НДС распространяется в том числе на продукты питания, удобрения и газ.-0-