В Польше заявили, что ситуация на границе становится позорной для страны

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с мигрантами на границе становится позорной для Польши и демонстрирует признаки преступления против человечности. Об этом говорится в заявлении членов Конференции послов Республики Польша, сообщает польский новостной портал Onet.

По словам участников конференции, правящая польская партия "Право и справедливость" (PiS) для решения миграционного кризиса могла обратиться в пограничную службу ЕС Frontex с просьбой предоставить персонал, а также запросить финансовую поддержку из специального фонда, управляемого Европейской комиссией. Но польские власти решили действовать иначе. "PiS предпочитает игнорировать закон и доступные процедуры помощи. Вместо этого она ужесточает чрезвычайное положение на границе с Беларусью и планирует построить стену за 1,5 млрд злотых", - говорится в заявлении.

Между тем, отмечается в документе, трагедия на границе усугубляется. "Практика репрессий, запрещенная международным правом, стала действующим национальным законодательством в Польше и применяется без колебаний", - говорится в заявлении.

Отмечается, что введение чрезвычайного положения жестко ограничило права журналистов, которым было отказано в освещении событий на границе. Кроме того, гуманитарные организации, которые хотят помочь застрявшим на границе беженцам, не могут получить к ним доступ.

"В польских лесах гибнут люди - от истощения, жажды и голода. PiS использует свой любимый политический инструмент: возбуждение страха и ненависти к незнакомцам. Она заявляет об уважении к истории Польши, но не хочет вспоминать, как часто поляки в XIX и XX веках искали убежище за границей. Напротив, PiS подстрекает поляков быть равнодушными к несчастным людям, заключенным в тюрьму на границе", - заявляют члены Конференции послов.-0-