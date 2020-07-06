В Польше запрет усыновления детей однополыми парами хотят закрепить в Конституции

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал проект поправок в Конституцию страны, которые исключают возможность усыновления детей лицом, состоящим в однополом союзе, сообщает Польское агентство печати.

После подписания проекта Анджей Дуда отметил, что принятое решение о запрете усыновлять детей однополыми парами направлено на поддержание польских семей, защиту детей и призвано способствовать развитию польского общества.

Документ сегодня передают на рассмотрение в парламент Польши.-0-