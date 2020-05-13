В Польше запускают программу по использованию водорода в энергетике

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская нефтегазовая компания PGNiG запускает программу по использованию водородного топлива в энергетике. Проект предусматривает около 7 млн евро инвестиций в течение четырех лет, сообщает "Радио Польша".

По словам президента PGNiG Ежи Квециньского, водород - это топливо будущего. "Мы считаем, что его можно использовать в газовых сетях и постепенно заменить им доминирующий в настоящее время природный газ", - пояснил глава PGNiG.

"Цель нашей компании заключается в том, чтобы водород в качестве топлива плыл по нашим сетям. По всему миру проводятся множественные исследования, и мы очень хотим, чтобы польская нефтегазовая компания уверенно вошла в этот сектор", - сказал Ежи Квециньский.

Глава PGNiG также сообщил, что компания в скором времени построит станции для заправки автомобилей водородом.

В области добычи водорода PGNiG будет сотрудничать с другими польскими компаниями, включая Lotos Group и PKN Orlen.-0-