В Польше зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, сообщает "Радио Польша".

По словам министра, на коронавирус было проверено около 560 человек, одна из проб дала положительный результат. Известно, что инфицированный вернулся в Польшу из Германии. Пациент госпитализирован, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Люди, которые контактировали с заболевшим, находятся на карантине.-0-