В польском Плоцке в квартире обнаружена взрывчатка: эвакуирован жилой квартал, детсад, школа

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Польши в городе Плоцке в одной из квартир многоэтажного жилого дома обнаружили взрывчатые вещества и компоненты для их изготовления. Об этом сообщает польская "Газета Выборча" .

В связи с произошедшим были эвакуированы жилой квартал, в котором находится вышеуказанный дом, а также расположенные рядом детский сад и школа. Территория квартала оцеплена.

Пиротехники занимаются перемещением опасных материалов в специальный автомобиль, который доставит их в безопасное место. Затем взрывчатые вещества и компоненты для их изготовления будут проанализированы специалистами, рассказала представитель Центрального бюро расследований Польши Ивона Юркевич.

Полиция задержала человека, проживавшего в квартире, где обнаружена взрывчатка. Другие подробности инцидента пока не приводятся.-0-