В Полтаве девушка устроила в школе стрельбу из арбалета, есть раненые

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории одной из школ в Полтаве девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей, сообщает РБК-Украина.

"6 сентября около 10.00 поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавской области.

По информации правоохранителей, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила учителей, впоследствии полицейские установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница 2002 года рождения.

По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Задержанная девушка дает показания следователям, правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы содеянного.-0-