В Помпеях нашли древнюю комнату с деревянными кроватями, амфорами и сундуком

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вилле, которая находится в пригороде древнеримского города Помпеи, нашли древнюю комнату с деревянными кроватями, амфорами и сундуком. По словам ученых, в помещении проживали работавшие когда-то рабы, сообщается на сайте "МИР24".

Археологи также нашли там детскую. А предметы, обнаруженные в сундуке, предположительно относились к частям конской сбруи. К слову, ранее в этом же районе уже находили останки трех лошадей и карету, которую, по словам специалистов, могли использовать для различных торжественных или религиозных церемоний, а также проведении свадебных мероприятий знати.

Под кроватями также нашли личные вещи рабов и керамические кувшины. Кроме того, в маленьком помещении было обнаружено всего одно единственное крошечное окошко наверху и в нем не было даже настенных украшений. Есть версия, что в комнате жила небольшая семья.

Исследователи отметили, что их поразила теснота. Найденное помещение – нечто среднее между спальней и чуланом, его площадь составляет всего 16 квадратных метров, которую можно реконструировать благодаря исключительным природоохранным условиям, созданным извержением вулкана в 79 году н. э.

Напомним, археологи впервые нашли Помпеи в 1592 году. Мемориальная доска с таким названием была обнаружена почти 100 лет спустя. В то время, когда ее нашли, считали, что руины принадлежали вилле полководца и выдающегося политика Помпея Великого. Раскопки длились на протяжении пары веков. Примечательно, что с середины прошлого века музей-заповедник работает с целью обеспечить сохранность всех объектов и их обновление.-0-