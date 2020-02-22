В Помпеях открыли для туристов три объекта, которые реставрировали шесть лет

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии для туристов открыли три дома в разрушенном городе Помпеи. Об этом сообщается на официальном сайте археологического парка Помпеи.

Дома называются Casa degli Amanti, Casa del Frutteto и Casa della Nave Europa. Их реставрировали в течение шести лет.

Здание Casa della Nave Europa служило для содержания домашнего скота.

Casa del Frutteto - строение с атриумной и зеленой зоной внутри, украшено красочными фресками с изображением декоративных садов.

Дом Casa degli Amanti или Дом влюбленных - единственный дом, второй этаж которого сохранился почти полностью. Здание датируется первым веком до нашей эры. Оно было украшено сюжетными фресками.

У дома сохранилась латинская надпись: "Amantes, ut apes, vitam mellitam exigunt. Velle" - "Любящие, как пчелы, живут сладкой как мед жизнью. Пусть будет так").-0-