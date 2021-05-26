В Портленде акция памяти в годовщину смерти Флойда завершилась массовыми беспорядками

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Портленде прошли массовые беспорядки в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал Fox News.

Акция в память о погибшем Джордже Флойде, состоявшаяся вчера вечером, закончилась актами вандализма и стычками с полицией. Около 200 человек, многие из которых были одеты в черное, собрались у городского суда и стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Полиция использовала громкоговоритель, чтобы потребовать от собравшихся воздержаться от преступной деятельности. Однако демонстранты начали разбивать окна и подожгли мусорный контейнер, некоторые из них призывали и вовсе сжечь здание. Позже толпа прошла к мэрии, где продолжила беспорядки.

По информации газеты The Oregonian, участники марша разбили и окна местных офисов и кафе, в том числе Starbucks и стейк-хауса Ruth's Chris Steak House.

В 22.00 по местному времени полиция назвала происходящее бунтом. Были произведены задержания наиболее агрессивных манифестантов.

25 мая 2020 года произошло резонансное убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер после того, как полицейский во время ареста прижал коленом его шею и держал в течение 7 мин. и 46 сек. Джордж Флойд неоднократно повторял, что не может дышать. Антирасистские протесты после этого случая распространились не только в США, но и по всему миру.-0-